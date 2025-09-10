Огонь возник после взрывов в регионе

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Пожар на производственном объекте возник после взрывов в Волынской области на западе Украины. Об этом сообщил глава областной администрации Иван Рудницкий.

"Произошло возгорание в одном из производственных помещений", - написал он в своем Telegram-канале.

Рудницкий не уточнил, где расположен объект. Однако позже Госслужба Украины по ЧС сообщила в своем Telegram-канале о масштабном пожаре в поселке Цумань Луцкого района. Уточняется, что возгорание произошло на предприятии, площадь пожара составила 1 тыс. кв. м.

В ночь на 10 сентября поступали сообщения о мощных взрывах в Луцке. Также сообщалось о взрывах в Виннице, Житомире, Калуше, Киеве, Львове и Ровно. Местные власти уже сообщили о повреждении промышленной инфраструктуры в Винницкой области и нескольких предприятий в Житомирской области.