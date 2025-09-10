В период действия ограничений движение разрешено только транспорту экстренных служб

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Армия Непала объявила о введении комендантского часа на территории всей страны до четверга. Об этом говорится в заявлении армейского департамента по связям с общественностью и информации, опубликованном порталом Кhabarhub.

Ограничения на передвижение будут действовать до 17:00 (14:15 мск) среды с продлением до 6:00 (03:15 мск) четверга. Решение принято в связи с сохраняющимися угрозами общественной безопасности. "Учитывая общую ситуацию с безопасностью в стране, армия вводит комендантский час и ограничение передвижений", - говорится в заявлении военных.

В период действия ограничений движение разрешено только транспорту экстренных служб - скорым, пожарным машинам, а также автомобилям сил безопасности. Жителей призывают оставаться дома, за исключением экстренных случаев.

По данным портала, в Катманду и других крупных городах армия уже контролирует ситуацию. Пешеходов останавливают для проверки документов, у них выясняют цель выхода на улицу.

О беспорядках в Непале

В Катманду и других городах Непала в понедельник и вторник прошли беспорядки после протестов против коррупции и запрета социальных сетей. Премьер-министр страны Шарма Оли подал в отставку. Протестующие подожгли здания государственных учреждений, в том числе парламента, Верховного суда, прокуратуры, и совершили нападения на дома политиков и чиновников. В результате одного из них погибла жена бывшего премьера Непала Джаны Натха Кханала. Беспорядки также вспыхнули на границе Непала и Индии, КПП перекрыты.

Правительство Непала 4 сентября ввело ограничения на работу ряда мессенджеров и соцсетей, которые не были зарегистрированы в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. 8 сентября в Катманду и ряде других крупных городов Непала начались массовые акции с участием тысяч демонстрантов, выступивших против мер правительства. Основными участниками протестов стали студенты и активисты молодежного движения Gen-Z. В ходе столкновений демонстрантов с полицией погибли более 20 человек, более 500 получили ранения. 9 сентября на фоне протестов власти сняли запрет на работу соцсетей.

Несмотря на то, что акции протестов прошли без официальных лидеров, их лицом стал председатель молодежной некоммерческой организации Hami Nepal ("Мы для Непала") Судан Гурунг. Эта организация выступает за активное участие молодежи в преобразовании общества, против цензуры в интернете и коррупции.

Непал - небольшое государство в Южной Азии, расположенное в Гималаях, с населением около 30 млн человек. Экономика страны, в значительной части зависящая от сельского хозяйства, туризма и денежных переводов от граждан, работающих за границей, развивается медленно. Страна сталкивается с проблемами нехватки рабочих мест, зависимостью от Индии и Китая в торговле. Нередко непальская экономика страдает от стихийных бедствий - землетрясений, наводнений.