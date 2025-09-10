В стране находятся около 400 российских граждан

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Никто из находящихся в Непале российских граждан не пострадал в ходе массовых беспорядков в этой стране. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе посольства РФ в Катманду Александр Ивашев.

"Никто [из российских соотечественников в Непале] не пострадал, жертв среди россиян нет", - сказал он. Дипломат уточнил, что в настоящее время в стране находятся порядка 400 российских граждан.

По его словам, дипмиссия находится в контакте с советом по туризму Непала и правоохранительными структурами страны, а также с больницами. "В их списках отсутствуют данные о пострадавших россиянах", - добавил Ивашев.

Российская дипмиссия в Непале работает в эти дни в круглосуточном режиме. Как отметил пресс-атташе посольства, по результатам сбора данных консульским отделом удалось собрать информацию о 90 россиянах. "У них у всех относительно безопасная ситуация. Их жизни и здоровью ничего не угрожают. Мы с ними на связи и готовы оперативно подключиться к решению проблем, если они возникнут", - сказал Ивашев.

Посольство РФ в Катманду призвало во вторник российских соотечественников в Непале прислать свои сведения в диппредставительство. Дипмиссия запросила от сограждан паспортные данные, текущее местонахождение, наличие обратного билета, срок истечения визы и другие данные.

О беспорядках в Непале

В Катманду и других городах Непала в понедельник и вторник прошли беспорядки после протестов против коррупции и запрета социальных сетей. Премьер-министр страны Шарма Оли подал в отставку. Протестующие подожгли здания государственных учреждений, в том числе парламента, Верховного суда, прокуратуры, и совершили нападения на дома политиков и чиновников. В результате одного из них погибла жена бывшего премьера Непала Джаны Натха Кханала. Беспорядки также вспыхнули на границе Непала и Индии, КПП перекрыты.

Правительство Непала 4 сентября ввело ограничения на работу ряда мессенджеров и соцсетей, которые не были зарегистрированы в Министерстве связи и информационных технологий страны в установленный срок. 8 сентября в Катманду и ряде других крупных городов Непала начались массовые акции с участием тысяч демонстрантов, выступивших против мер правительства. Основными участниками протестов стали студенты и активисты молодежного движения Gen-Z. В ходе столкновений демонстрантов с полицией погибли более 20 человек, более 500 получили ранения. 9 сентября на фоне протестов власти сняли запрет на работу соцсетей.

Несмотря на то, что акции протестов прошли без официальных лидеров, их лицом стал председатель молодежной некоммерческой организации Hami Nepal ("Мы для Непала") Судан Гурунг. Эта организация выступает за активное участие молодежи в преобразовании общества, против цензуры в интернете и против коррупции.

Непал - небольшое государство в Южной Азии, расположенное в Гималаях, с населением около 30 млн человек. Экономика страны, в значительной части зависящая от сельского хозяйства, туризма и денежных переводов от граждан, работающих за границей, развивается медленно. Страна сталкивается с проблемами нехватки рабочих мест, зависимостью от Индии и Китая в торговле. Нередко непальская экономика страдает от стихийных бедствий - землетрясений, наводнений.