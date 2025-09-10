Жителя Феодосии завербовал сотрудник ГУР Минобороны Украины для получения оперативной информации на крымском направлении

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Крыму завербованного Главным управлением разведки Минобороны Украины россиянина, собиравшего данные о военных объектах и расположении средств ПВО. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"На территории Республики Крым задержан гражданин России 1981 г. р., подозреваемый в совершении государственной измены. Установлено, что житель Феодосии был завербован сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины для получения оперативной информации на крымском направлении", - сообщили в ЦОС. Через WhatsApp он инициативно передал фото, видеоматериалы и электронные файлы с координатами военных сооружений, объектов критической инфраструктуры и расположения средств ПВО.

"Полученные сведения в дальнейшем могли быть использованы противником для планирования диверсий и нанесения ВСУ ракетно-артиллерийских ударов", - отметили в ФСБ.

В отношении задержанного следственным отделом УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), он заключен под стражу.

Ранее 10 сентября в ЦОС сообщили о задержании другого агента ГУР МО, который в Ижевске готовил убийство ведущего сотрудника предприятия ОПК.

ФСБ вновь обратила внимание граждан на то, что не снижается активность поиска спецслужбами Украины в интернет-пространстве, соцсетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба нашей стране.