В Оперативном командовании ВС республики констатировали стабилизацию ситуации с безопасностью воздушного пространства

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Угроза в связи с проникновением неких беспилотников в польское воздушное пространство миновала. Об этом сообщило Оперативное командование ВС Польши.

"Мы сообщаем, что [ситуация с] угрозой нарушения польского воздушного пространства объектами типа дронов вернулась к норме", - говорится в заявлении командования в X. "Ситуация с безопасностью нашего воздушного пространства стабилизировалась, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки вернулись к стандартному режиму работы", - отметили военные.

Рано утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. В настоящее время идет поиск сбитых объектов. Премьер-министр республики Дональд Туск сообщил, что за ночь с 9 на 10 сентября было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства страны, по его словам, все беспилотники влетели с территории Белоруссии. На данный момент известно о трех сбитых БПЛА. В связи с инцидентом было принято решение на несколько часов закрыть воздушное пространство над частью страны, в том числе над варшавским аэропортом имени Фредерика Шопена. В связи с инцидентом Польша попросила НАТО задействовать статью 4 Североатлантического договора для того, чтобы начать консультации государств - участников альянса.