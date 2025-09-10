В поселке Некрасовский произошел пожар на складе стройматериалов

Проводится эвакуация ближайших к складу зданий

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Склад со стройматериалами горит в поселке Некрасовский. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, поселок Некрасовский, ул. Шоссейная, 13а. Горит складское помещение", - сказали в МЧС.

На складе хранятся стройматериалы и сантехника. Пожарные наращивают силы на месте ЧП. Проводится эвакуация ближайших к складу зданий.

"Предварительная площадь возгорания - 15 тыс. кв. м", - говорится в сообщении областной прокуратуры. Ранее сообщалось о площади в 9 тыс. кв. м. При этом, по данным МЧС РФ, площадь составляет 13 тыс. кв. м. Данных о пострадавших пока нет. Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств возгорания.

"Точные выводы о причинах возгорания будут сделаны по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы", - добавили в ведомстве.

В оперативных службах сообщили, что огонь огонь от горящего в склада не угрожает расположенным рядом конюшням.

"Предварительно, огонь не угрожает конюшням. Есть вероятность распространения огня на соседний склад, пожарные принимают меры к его защите", - сказал собеседник агентства.

В новость были внесены изменения (13:35, 13:38 мск) - добавлена информация о площади пожара.