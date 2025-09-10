Склад со стройматериалами горит в поселке Некрасовский. Площадь пожара увеличилась до 15 тыс. кв. м, сообщила областная прокуратура.

ЧП привело к приостановке чемпионата России по выездке.

ТАСС собрал основное о происшествии.

О пожаре

Склад со стройматериалами загорелся в поселке Некрасовский по адресу ул. Шоссейная, 13А, сообщили в пресс-службе МЧС России.

На складе хранятся стройматериалы и сантехника.

Проводится эвакуация из ближайших к складу зданий.

По данным прокуратуры Московской области, площадь пожара на складе составляет 15 тыс. кв. м.

Горящий в Некрасовском склад почти полностью рухнул, сообщили в оперативных службах.

К ликвидации пожара привлекли два вертолета Ми-8 МЧС России с водосливным устройством, сообщили в ведомстве.

Есть вероятность распространения огня на соседний склад, пожарные принимают меры к его защите, отметили в оперативных службах.

Пожар локализовали на площади 12 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в оперативных службах.

В пресс-службе МЧС России подтвердили эту информацию.

Пострадавших нет.

Срыв чемпионата России по выездке