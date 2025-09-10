Склад со стройматериалами горит в поселке Некрасовский. Площадь пожара увеличилась до 15 тыс. кв. м, сообщила областная прокуратура.
ЧП привело к приостановке чемпионата России по выездке.
ТАСС собрал основное о происшествии.
О пожаре
- Склад со стройматериалами загорелся в поселке Некрасовский по адресу ул. Шоссейная, 13А, сообщили в пресс-службе МЧС России.
- На складе хранятся стройматериалы и сантехника.
- Проводится эвакуация из ближайших к складу зданий.
- По данным прокуратуры Московской области, площадь пожара на складе составляет 15 тыс. кв. м.
- Горящий в Некрасовском склад почти полностью рухнул, сообщили в оперативных службах.
- К ликвидации пожара привлекли два вертолета Ми-8 МЧС России с водосливным устройством, сообщили в ведомстве.
- Есть вероятность распространения огня на соседний склад, пожарные принимают меры к его защите, отметили в оперативных службах.
- Пожар локализовали на площади 12 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в оперативных службах.
- В пресс-службе МЧС России подтвердили эту информацию.
- Пострадавших нет.
Срыв чемпионата России по выездке
- В пресс-службе конного клуба "Максима парк" сообщили, что пожар в Некрасовском привел к приостановке чемпионата России по выездке.
- Конный клуб расположен неподалеку от очага возгорания.
- На данный момент жизни животных ничего не угрожает, территория клуба позволяет увести их от задымления, сообщили в его пресс-службе.
- Около склада находится конноспортивный клуб Maxima stables и конноспортивный комплекс "Русский алмаз", пожар им не угрожает, подтвердили в оперативных службах.