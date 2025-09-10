В пресс-службе клуба "Максима парк" сообщили, что жизни животных ничего не угрожает

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Пожар на складе в подмосковном поселке Некрасовский привел к приостановке чемпионата России по выездке, который проходит в конном клубе "Максима парк", расположенном неподалеку от очага возгорания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

По данным прокуратуры Московской области, площадь пожара на складе составляет 15 тыс. кв. м.

"Пожар на соседней территории, на данный момент жизни животных ничего не угрожает - территория клуба позволяет увести их от задымления. Соревнования временно приостановлены", - сообщили в конном клубе.

Чемпионат России по выездке проходит с 10 по 14 сентября. Он является отборочным в национальную команду страны. В соревнованиях принимают участие более 200 человек.