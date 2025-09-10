Во Франции в ходе разгона демонстраций задержаны 250 человек

В Париже более 30 человек взяты под стражу

ПАРИЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Франции задержали как минимум 250 человек за участие в беспорядках во время манифестаций, из них 159 - в Париже. Такие данные приводит МВД страны.

В французской столице более 30 человек были взяты под стражу. МВД сообщило о столкновениях протестующих с полицией в ряде районов Парижа, в частности рядом с Северным вокзалом - одним из крупнейших железнодорожных узлов столицы.

10 сентября в стране проходят акции протеста и забастовки против экономической политики правительства. Первые призывы к "блокировке страны" в этот день, по данным французских СМИ, появились в интернете еще в мае, однако широко распространились именно после июльского заявления занимавшего на тот момент пост премьер-министра Франсуа Байру, предложившего сделать рабочими днями несколько государственных праздников и принять меры экономии, которые должны принести в бюджет почти €44 млрд.

В МВД республики ожидают участия в различных акциях по всей стране до 100 тыс. человек. В связи с угрозой возникновения беспорядков на улицах французских городов задействованы 80 тыс. полицейских и жандармов. Министр внутренних дел Брюно Ретайо заявил, что дал четкие указания сотрудникам правоохранительных органов жестко пресекать любые беспорядки и "задерживать по максимуму".