Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Превышений концентрации вредных веществ в воздухе в результате возгорания на складе в поселке Некрасовский Дмитровского округа не зафиксировано, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

"По результатам выезда передвижной экологической лаборатории по факту возгорания на территории склада превышений нет", - сказали в пресс-службе.

Склад со стройматериалами горит в поселке Некрасовский. По данным оперативных служб, в 15:00 пожар локализован на площади 12 000 кв. м.