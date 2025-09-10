Названа причина крушения вертолета Ми-8 в Хабаровском крае в июле

Ею стала ошибка пилотирования

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Ошибка пилотирования стала причиной крушения вертолета Ми-8 ООО "АПК "Взлет" в Хабаровском крае 14 июля. Об этом говорится в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

"Авиационное происшествие стало следствием сочетания следующих факторов: недостаточная подготовка экипажа к полетам в горах; навигационная ошибка экипажа (вход в ущелье в виде амфитеатра); выполнение полета на высотах, не обеспечивающих выдерживание установленного расстояния до нижней границы облаков; непринятие экипажем решения о выполнении разворота для безопасного выхода из ущелья в условиях закрытия гор облачностью", - говорится в тексте документа.

14 июля вертолет Ми-8 (эксплуатант - ООО "АПК "Взлет") вылетел по маршруту из поселка Охотск Хабаровского края в Магадан к постоянному месту дислокации. В установленное время экипаж не вышел на связь, аварийный радиомаяк не сработал. Были организованы поиски. На борту находились пять человек - три члена экипажа и два технических специалиста - сотрудники авиакомпании "Взлет". 16 июля судно обнаружили полностью разрушенным, все погибли.

Вертолет упал примерно в 130 км к северо-востоку от Охотска в районе мыса Гадикан на 900-метровой высоте на скалистом участке, окруженном лесным массивом. Высота самой сопки - 1,5 тыс. метров.