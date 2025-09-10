Обстрелу подверглись исключительно гражданские объекты, указал военный

ДОХА, 10 сентября. /ТАСС/. Израиль в ходе авианалета на Йемен атаковал только гражданские объекты, в том числе редакции двух газет в Сане. Об этом сообщил представитель вооруженных сил, сформированных хуситами из движения "Ансар Аллах", Яхья Сариа.

"Йеменские вооруженные силы опровергают утверждения израильского противника об ударах по ракетным пусковым установкам и подтверждают, что обстрелу подверглись исключительно гражданские объекты, включая редакции газет "26 сентября" и "Йемен", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Сарии, в результате ударов жертвы и раненые есть среди мирных жителей, включая журналистов.

"Вооруженные силы подтверждают, что эта жестокая агрессия не останется без ответа", - отметил военный представитель "Ансар Аллах".

10 сентября ВВС Израиля нанесли серию ударов по объектам "Ансар Аллах" в йеменской столице Сане и в провинции Эль-Джауф, которые находятся под контролем хуситов. Как уточнили в израильской армии, целями стали военные лагеря мятежников, штаб-квартира пресс-службы движения, а также хранилище топлива. По сведениям источника ТАСС, израильская авиация также поразила здание Минобороны хуситов и генеральный штаб повстанцев в Сане. Минздрав хуситов сообщил, что жертвами атаки стали по меньшей мере девять человек, еще 118 получили ранения.