При тушении склада в Некрасовском вертолет сбросил более 40 тонн воды

Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 12 тыс. кв. м.

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Авиация МЧС России при тушении пожара в поселке Некрасовский сбросила около 40 тонн воды. Об этом ТАСС сообщили в министерстве.

"Авиацией МЧС России совершено 13 сбросов воды общим объемом порядка 40 тонн", - сказали в министерстве.

Крупный пожар охватил склад с пластиком и стройматериалами в поселке Некрасовский, огонь быстро распространялся. В тушении задействовали авиацию МЧС - вертолет Ми-8. Возгорание было локализовано. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 12 тыс. кв. м.