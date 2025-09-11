ЯКУТСК, 11 сентября. /ТАСС/. Лесные пожары действуют на территории Якутии на площади свыше 9,1 тыс. га, сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии.

"На начало суток действуют 13 лесных пожаров на площади 9 143,7 га на территориях Верхневилюйского, Вилюйского, Кобяйского, Намского, Олекминского, Оленекского, Среднеколымского и Томпонского районов, из них локализован один пожар на площади 9,5 га на территории Вилюйского района. На тушение пожаров привлечены 195 человек с применением трех единиц техники", - говорится в сообщении.

На авиапатрулирование запланировано привлечение 12 самолетов, на тушение - двух вертолетов. За прошедшие сутки ликвидированы три лесных пожара на площади, пройденной огнем, 126,9 га на территориях Амгинского, Верхоянского и Верхневилюйского районов.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). С 1 мая в республике официально объявлен пожароопасный сезон. В Якутии установлен особый противопожарный режим.