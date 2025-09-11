Зафиксировано 70 пострадавших, сообщила мэр мексиканской столицы Клара Бругада

МЕХИКО, 11 сентября. /ТАСС/. Число пострадавших при взрыве автоцистерны с газом в Мехико увеличилось до 70, три человека погибли. Об этом на своей странице в Х сообщила мэр мексиканской столицы Клара Бругада.

"Сообщаю, что на данный момент зафиксировано 70 пострадавших и три человека, к сожалению, погибли", - написала Бругада.

Ранее она сообщила, что перевозившая газ автоцистерна, согласно предварительной версии, перевернулась в столичном районе Истапалапа. После опрокидывания произошла серия взрывов.