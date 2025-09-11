Их обвиняют в злоупотреблении полномочиями

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко, арестованный по уголовному делу о строительстве оборонительных сооружений, не признает вину, как и другие фигуранты дела. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Симоненко, его сын Юрий Симоненко - гендиректор Брянского металлообрабатывающего завода, начальник областного управления капитального строительства Евгений Жура не признают свою вину", - сказал собеседник агентства.

Симоненко, его сын и Жура и были задержаны 22 июля в Брянске и этапированы в Москву. Мещанский районный суд Москвы заключил их под стражу. Им предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями при строительстве оборонительных сооружений в приграничных с Украиной районах (ст. 285 УК РФ).