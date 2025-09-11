Кароль Навроцкий заявил что любой акт агрессии заслуживает осуждения

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент Польши Кароль Навроцкий осудил убийство американского консервативного активиста Чарли Кирка, подчеркнув, что такие события подрывают основы демократии.

"Любой акт агрессии заслуживает осуждения. Но убийство молодого человека, мужа и отца, из-за политических разногласий вызывает самые решительные протесты и подрывает сами основы демократии", - написал польский лидер на английском языке в X.

"Я присоединяюсь к молитвам семьи трагически погибшего [Чарли Кирка] и всего американского народа", - добавил он.