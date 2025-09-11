Оно является актом устрашения сторонников традиционных духовно-нравственных ценностей, указал глава РОСХВЕ

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Убийство американского правого активиста Чарли Кирка является актом устрашения сторонников традиционных духовно-нравственных ценностей. Такое мнение выразил ТАСС начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Сергей Ряховский.

"Глубоко потрясен трагической гибелью Чарли Кирка - известного американского активиста, бесстрашного защитника традиционных христианских ценностей. Считаю, что его убийство является не просто преступлением против личности, но актом устрашения тех, кто осмеливается открыто говорить о традиционных духовно-нравственных ценностях. Печально, что сегодня враги истины, исчерпав все аргументы, обратились к оружию. Это вызов тем, кто противостоит размыванию нравственных границ", - отметил он.

Ряховский назвал погибшего активиста "настоящим подвижником, напоминавшим Америке о ее духовных и нравственных основах".

"В то время, когда за христианскую позицию могли преследовать, он продолжал мужественно свидетельствовать о библейских принципах. Его аргументация в публичных дебатах была безупречной - он не проиграл ни одной дискуссии, потому что стоял на фундаменте вечных истин", - добавил он.

Глава РОСХВЕ выразил соболезнования близким Кирка и призвал людей России и Америки "сплотиться в вопросах защиты духовных ценностей".

"Уверен, что его жертва не будет напрасной - она станет семенем нового движения за свободу вероисповедания и традиционных ценностей. Молюсь о Божественном утешении и подкреплении", - заключил Ряховский.