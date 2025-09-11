Российский турист Антон Телицин сломал ногу при падении с высоты на северо-востоке страны

ДУШАНБЕ, 11 сентября. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Худжанде - административном центре Согдийской области Таджикистана - держит на контроле ситуацию с российским туристом Антоном Телициным, который сломал ногу при падении с высоты в горах на северо-востоке страны и был эвакуирован сотрудниками спасательных служб Таджикистана. Об этом сообщили ТАСС в консульском представительстве.

По данным генконсульства, пострадавший турист находится в больнице в городе Пенджикенте. За помощью к сотрудникам консульства ни он, ни его родственники не обращались.

Ранее в специальной группе быстрого реагирования спасателей Согдийской области в долине Зеравшана информировали, что 8 сентября поступило сообщение о том, что 44-летний Телицин поскользнулся на горе и получил травму. Спасатели добрались до пострадавшего благодаря координатам туристов, вместе с которыми он шел, и оказали ему первую медицинскую помощь. 10 сентября Телицина эвакуировали в село Вору, затем его доставили в Центральную больницу Пенджикента.

С марта в Таджикистане работает горячая линия для туристов: иностранные путешественники, столкнувшиеся с проблемными ситуациями во время поездки по Таджикистану, могут позвонить по специальному номеру телефона + 992 118-200-200, чтобы обратиться за помощью. Обращения направляются в туристическую милицию, комитет по чрезвычайным ситуациям, консульское управление МИД Таджикистана, пограничные войска Госкомитета национальной безопасности, Таможенную службу и другие ведомства, сотрудники которых могут оказать туристам содействие в решении той или иной трудной ситуации.