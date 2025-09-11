Пострадали 94 человека

МЕХИКО, 11 сентября. /ТАСС/. Число погибших в результате взрыва автоцистерны со сжиженным газом в столице Мексики увеличилось до восьми, пострадали 94 человека. Об этом на пресс-конференции сообщила мэр Мехико Клара Бругада.

"К сожалению, 94 человека пострадали или получили ранения. С большим сожалением сообщаем, что из них восемь человек погибли. 22 находятся в критическом состоянии. <…> 19 человек были выписаны благодаря работе врачей, медсестер и сотрудников скорой помощи", - отметила градоначальник. По ее данным, в больницах остаются 67 человек.

В среду в Мехико произошел взрыв автоцистерны со сжиженным газом на автомобильной развязке в районе Истапалапа. Более 20 автомобилей были уничтожены огнем, повреждения получили расположенные поблизости здания.

Цистерна принадлежала компании Gas Silza, входящей в Grupo Tomza. Прокуратура Мехико проводит расследование причин трагедии. Пока остается неясным, имеется ли у перевозчика действующий страховой полис.