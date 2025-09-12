Захарова: россиян нет среди пострадавших в связи с событиями в Непале

Официальный представитель МИД РФ отметила, что российская сторона продолжает отслеживать развитие обстановки в Непале

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Граждан РФ нет среди пострадавших в результате событий в Непале. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По имеющимся на сейчас данным, россиян среди пострадавших нет. Нет информации, что в ходе этих событий пострадали граждане России", - сказала дипломат, комментируя ситуацию в Непале.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что российская сторона продолжает отслеживать развитие обстановки в Непале. "К сожалению, в результате массовых уличных беспорядков серьезный ущерб нанесен государственным, общественным зданиям, есть погибшие, раненые. Выражаем соболезнования пострадавшим, семьям погибших. Искренне надеемся на скорейшую нормализацию положения в дружественной стране в соответствии с действующим законодательством без какого-либо внешнего вмешательства", - подчеркнула она.

Захарова напомнила рекомендации российского дипведомства временно воздержаться от посещения Непала, а гражданам РФ, находящимся в стране, проявлять бдительность, избегать массовых скоплений людей и соблюдать действующие предписания.