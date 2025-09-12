В Татарстане завели дело после опрокидывания катера на Волге

Началось следствие по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшего по неосторожности гибель двух или более лиц

КАЗАНЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту опрокидывания катера на Волге в Татарстане, в результате которого погибли два человека и двое пропали без вести. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

"Казанским следственным отделом на транспорте Центрального МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшего по неосторожности гибель двух или более лиц", - говорится в сообщении.

По данным следствия, днем 12 сентября в акватории Волги в Зеленодольском районе Татарстана произошло опрокидывание катера. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз.

Ранее в главном управлении МЧС России по региону сообщили, что всего на борту катера находилось семь человек. Трое из них сумели спастись, четыре человека утонули. На поверхности воды были обнаружены тела двоих погибших, поиски еще двух человек продолжаются. По данным Минздрава Татарстана, троим пострадавшим госпитализация не потребовалась.