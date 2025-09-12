Заведено уголовное дело

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании обстоятельств гибели и травмирования людей на канатной дороге на горе Эльбрус. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственным управлением СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике по факту гибели и травмирования людей на канатной дороге возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель двух человек). <…> Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике Фишману А. М. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.