В Кабардино-Балкарии два человека погибли на горе Эльбрус из-за аварии на однокресельной канатной дороге. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков.
Несколько человек пострадали.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Что известно об аварии
- ЧП произошло примерно в 15:00 мск, сообщили в региональном управлении СК России.
- Причиной аварии стал соскочивший с балансира на шестой опоре канат, уточняется в Telegram-канале института развития Кавказ.РФ.
- На месте происшествия работают спасатели. Они эвакуируют людей.
Погибшие и пострадавшие
- По данным Кокова, погибли двое. Как уточнили ТАСС в оперативных службах, это местный житель и туристка.
- Погибшие были супругами.
- Предположительно, один погибший - житель Тырныауза.
- В Минздраве Кабардино-Балкарии сообщили, что пострадали девять человек.
Расследование
- Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.