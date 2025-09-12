В Кабардино-Балкарии два человека погибли на горе Эльбрус из-за аварии на однокресельной канатной дороге. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков.

Несколько человек пострадали.

ТАСС собрал основное о происшествии.

© Официальный Telegram-канал прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики/ Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России/ ТАСС

Что известно об аварии

ЧП произошло примерно в 15:00 мск, сообщили в региональном управлении СК России.

Причиной аварии стал соскочивший с балансира на шестой опоре канат, уточняется в Telegram-канале института развития Кавказ.РФ.

На месте происшествия работают спасатели. Они эвакуируют людей.

Погибшие и пострадавшие

По данным Кокова, погибли двое. Как уточнили ТАСС в оперативных службах, это местный житель и туристка.

Погибшие были супругами.

Предположительно, один погибший - житель Тырныауза.

В Минздраве Кабардино-Балкарии сообщили, что пострадали девять человек.

Расследование