В происшествии погибли двое

НАЛЬЧИК, 12 сентября. /ТАСС/. Девять человек получили травмы в результате аварии на канатной дороге на Эльбрусе, сообщили в Минздраве КБР.

"По оперативным данным, два человека погибли, девять пострадавших эвакуированы. Информация уточняется. В Республиканской клинической больнице обеспечена полная готовность к приему пострадавших", - сообщили в ведомстве.

Ранее в региональном управлении СК России сообщили, что повреждения различной степени тяжести получили несколько человек. Число пострадавших не уточнялось.

"По версии следствия, 12 сентября 2025 года примерно в 15 часов [по московскому времени] на горе Эльбрус произошла авария подъемника канатно-кресельной дороги и падение на скалистую поверхность подвесных кресел вместе с находившимися в них гражданами. В результате происшествия двое человек погибли, несколько получили повреждения различной степени тяжести", - сообщил в ведомстве.

Ведется эвакуация людей, находящихся на канатной дороге.

Ранее глава КБР Казбек Коков в своем Telegram-канале сообщил, что в результате аварии на однокресельной канатной дороге на Эльбрусе погибли два человека.