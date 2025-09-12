Предварительно, причиной аварии мог стать сход троса с ролика одной из опор

НАЛЬЧИК, 12 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии из-за аварии на однокресельной канатной дороге. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков.

"К сожалению, вынужден сообщить о том, что на горе Эльбрус в результате аварии на однокресельной канатной дороге (эксплуатант - частная компания ООО "МКД Эльбрус") погибли два человека", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в оперативных службах, погибли местный житель и туристка.

Предварительно, причиной аварии мог стать сход троса с ролика одной из опор. На месте происшествия работают спасатели, осуществляется эвакуация тел погибших.

Спасатели ведут эвакуацию людей, сообщили ТАСС в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде.

"Ведется эвакуация с каждой опоры отдельно. Находится на месте большая группа - все спасатели, все сотрудники", - сказал собеседник агентства.