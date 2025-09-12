Всего на канатной дороге находились 37 человек

НАЛЬЧИК, 12 сентября. /ТАСС/. Спасатели передали медикам пострадавших в результате аварии на канатной дороге на горе Эльбрус (Кабардино-Балкария). Их семь человек, уточнили в ГУ МЧС РФ по КБР.

"Всего на канатной дороге находились 37 человек. Поисково-спасательными подразделениями МЧС России осуществлена эвакуация 35 человек. Семь человек для осмотра переданы бригаде скорой медицинской помощи", - сообщили в ведомстве.

В пятницу примерно в 15:00 мск на горе Эльбрус произошла авария подъемника канатно-кресельной дороги, из-за чего на скалы упали подвесные кресла вместе с находившимися в них людьми. В результате происшествия два человека погибли. По информации оперативных служб, они были супругами.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В прокуратуре региона также отметили, что контролируют установление обстоятельств технической неисправности канатно-кресельной дороги в Эльбрусском районе.