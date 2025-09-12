Сотрудники ЗАЭС слышали звук взрыва при детонации украинского дрона, сообщила директор по коммуникациям атомного объекта Евгения Яшина

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Украинский FPV-дрон, пытавшийся атаковать территорию Запорожской АЭС в пятницу вечером, был сбит и сдетонировал достаточно близко к территории станции. Звук взрыва было слышно сотрудникам ЗАЭС, сообщила ТАСС директор по коммуникациям атомного объекта Евгения Яшина.

"Сотрудники ЗАЭС слышали звук взрыва при детонации украинского дрона. Это произошло достаточно близко к периметру станции. При этом обстрелы территории около ЗАЭС ведутся систематически", - сказала Яшина.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявил, что ВСУ несколько дней подряд пытаются атаковать территорию Запорожской АЭС, в частности, FPV-дрон украинской армии был сбит в пятницу около 18:00 мск. При этом коллектив Запорожской АЭС обеспечивает эксплуатацию станции в безопасном режиме, радиационный фон находится в норме.