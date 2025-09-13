Она была объявлена из-за землетрясения, которое произошло в 123 км от городского округа на глубине 46,8 км

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Угроза цунами отменена в Петропавловско-Камчатском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

"Отмена угрозы цунами в Петропавловско-Камчатском городском округе", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее спасатели сообщали, что прогнозируется подход волны цунами высотой не более 120 см в районе Маячного мыса, Халактырского пляжа, не более 26 см - к Алеутскому муниципальному округу, не более 37 см - к Усть-Камчатскому муниципальному округу, а также не более 9 см - к Петропавловск-Камчатскому городскому округу.

Угроза цунами была объявлена из-за землетрясения, которое произошло в 123 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 46,8 км. Магнитуда составила 6,3.