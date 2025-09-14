Пепел достиг высоты 4 476 м над уровнем моря

ТОКИО, 14 сентября. /ТАСС/. Четыре новых извержения вулкана Семеру зафиксированы на территории провинции Восточная Ява в центральной части Индонезии. Об этом сообщило информагентство Antara со ссылкой на наблюдательный пост.

По его данным, пепел достиг высоты 800 м над кратером, или 4 476 м над уровнем моря. Отмечается, что пепел с большой интенсивностью распространяется в северном направлении. Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии призвал местных жителей и туристов соблюдать осторожность и не приближаться к кратеру вулкана в радиусе 3 км.

8 сентября Antara сообщало о восьми извержениях вулкана Семеру за день.

Семеру - четвертый по высоте вулкан в Индонезии (3 676 м над уровнем моря) и самая высокая вершина на острове Ява.

Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, из-за чего регион подвержен сильной сейсмической активности. Всего в Индонезии насчитывается более 500 вулканов, из них действующих - около 130.