Пропавшего в Иркутске судью Курца нашли мертвым

В правоохранительных органах отметили, что его смерть не носит криминального характера

ИРКУТСК, 14 сентября. /ТАСС/. Судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Николай Курц, пропавший 3 сентября в Иркутске, найден погибшим. Об этом сообщается в Telegram-канале суда.

"С прискорбием сообщаем о гибели судьи Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Курца Николая Александровича. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении. Отмечается, что прощание с ним пройдет во вторник 16 сентября.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что смерть судьи не носит криминального характера.

В соцсетях региона 8 сентября появилась информация, что судья Николай Курц пропал 3 сентября. Местные жители писали, что его видели в последний раз на мосту через Ангару. Поиски судьи велись в том числе в реке.

По данным сайта Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, Николай Курц был назначен на должность судьи в ноябре 2023 года.