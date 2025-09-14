Деяние совершил член комиссии с правом решающего голоса от КПРФ Михаил Качалин

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Саратовской области направила заявление о неправомерных действиях в главное управление МВД России по Саратовской области в связи с инцидентом в регионе, где член комиссии от КПРФ ударил председателя УИК. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе брифинга в информцентре комиссии.

Ранее, 13 сентября, на участке №131 в Заводском районе Саратова член комиссии с правом решающего голоса от КПРФ Михаил Качалин начал препятствовать работе комиссии, которая готовила участок к открытию, ударил председателя комиссии, она упала и ударилась головой о пол. Сейчас женщина находится в больнице, назначено судебное разбирательство.

"Вчера мы разбирали вопиющий случай, безобразный случай, недопустимый случай агрессии на избирательном участке в Саратовской области. <...> Сегодня я подписала письмо уважаемому Геннадию Андреевичу Зюганову. Помимо судебного расследования, я думаю, партия тоже <...> проведет свое партийное расследование, чтобы выяснить, может, он и в семье такой же агрессивный. <...> Судом принято решение об отстранении Качалина от участия в работе участковой избирательной комиссии, избирательного участка №131. Кроме того, заявление избирательной комиссии Саратовской области о неправомерных действиях направлено в главное управление МВД по Саратовской области для проведения проверки по фактам причинения вреда здоровью председателю участковой комиссии, <...> а также по фактам препятствия работе избирательной комиссии", - сказала она.

Памфилова отметила, что данные отдельные случаи дискредитируют "глубоко уважаемую партию, <...> которая действительно проявляет себя в самых лучших качествах во время президентской кампании, во время всех остальных кампаний, во время проведения специальной военной операции, действует как единый патриотический блок".