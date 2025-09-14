Это связано с очередным повреждением теплоэлектростанции, объяснил член профильного комитета

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Восстановительные работы, которые велись в течение года на крупнейшем энергогенерирующем объекте Киевской области - Трипольской ТЭС, - пошли насмарку после очередного повреждения этой теплоэлектростанции. Об этом сообщил депутат Верховной рады член профильного комитета Сергей Нагорняк.

"Трипольская ТЭС <...>. Ремонтные работы, которые велись на этой станции весь год, пошли насмарку", - сказал он в эфире телеканала "Киев-24". Депутат добавил, что 8 сентября станция была сильно повреждена.

В тот день украинские СМИ сообщали о взрывах в районе Трипольской ТЭС. После этого в некоторых районах Киева и области фиксировались перебои с электроснабжением.

В апреле 2024 года Трипольская ТЭС была полностью разрушена. В турбинном цехе произошел масштабный пожар. Станция поставляла электроэнергию не только в столичный регион, но также в Житомирскую и Черкасскую области. После кабмин Украины выделил более 1,5 млрд гривен (порядка $36 млн по нынешнему курсу Нацбанка Украины) для ремонта этой и Змиевской ТЭС в Харьковской области.