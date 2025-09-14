По факту происшествия проводится проверка

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи на Кутузовском проспекте в Москве.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, "предварительно [установлено, что в ДТП] трое пострадавших, обстоятельства выясняются".

В оперативных службах рассказали ТАСС, что, по предварительным данным, пострадали фельдшер, водитель машины скорой помощи и пациент, которого везли в больницу, транспортное средство опрокинулось на пересечении Кутузовского проспекта и улицы 1812 года.

"По факту дорожной аварии проводится проверка, в ходе которой будет устанавливаться создание помех в движении водителю автомобиля экстренной службы. Водитель автомобиля каршеринга, якобы совершивший опасный маневр, находится на месте аварии и будет доставлен в территориальное подразделение", - говорится в сообщении столичной Госавтоинспекции.

В ГАИ также рассказали, что в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили фельдшер и пациент скорой помощи. "Водителю оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации он отказался", - рассказали в управлении.

В столичном департаменте транспорта сообщали, что на Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону центра затруднено на протяжении 2,4 км.