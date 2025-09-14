Бойцы ОМОН перекрыли одну из полос движения, организовали эвакуацию пострадавших из опрокинутого автомобиля

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Первыми на помощь пострадавшим в ДТП со скорой на Кутузовском пришли бойцы спецназа Росгвардии, которые проезжали мимо. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления Росгвардии.

"Сотрудники ОМОН "Авангард" главного управления Росгвардии по Москве оказали первую помощь пострадавшим в результате ДТП медикам и пациенту скорой помощи. Двигаясь по Кутузовскому проспекту, спецназовцы стали свидетелями дорожно-транспортного происшествия", - сообщили в управлении

Бойцы ОМОН перекрыли одну из полос движения, организовали эвакуацию пострадавших из опрокинутого автомобиля. "До прибытия экстренных служб сотрудники спецподразделения оказывали первую помощь жертвам ДТП", - сообщили в ведомстве.

Ранее 14 сентября на Кутузовском проспекте автомобиль скорой медицинской помощи попал в ДТП и опрокинулся набок. В результате ДТП травмы получили фельдшер и пациент скорой помощи. Водителю оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации он отказался.