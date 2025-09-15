Мужчина проигнорировал красный свет светофора и на полной скорости влетел в другое авто, в котором была женщина, передает издание

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Охранник экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) проехал на красный свет, врезался в другой автомобиль и попытался скрыть аварию. Об этом сообщает издание Times of Ukraine.

Как сообщает издание, джип, в котором находился начальник охраны бывшего президента, проигнорировал красный свет светофора и на полной скорости влетел в другое авто, в котором была женщина. От сильного удара машину перевернуло в воздухе. Подчиненный Порошенко снял номера с обеих машин и попытался договориться с потерпевшей о том, чтобы не вызывать полицию.

Авария произошла 13 сентября, но, как утверждает Times of Ukraine, в окружении Порошенко попытались ее скрыть, так что о ДТП стало известно 15 сентября. О том, пострадала ли женщина, издание не сообщает. Также оно не пишет, находился ли в это время Порошенко рядом с начальником своей охраны.

Против Порошенко на Украины введены санкции, его финансовые операции ограничены. При этом он остается депутатом Верховной рады и одним из наиболее активных лидеров оппозиции.