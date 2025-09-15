На Украине в очередной раз произошел скандал с участием охранника экс-президента страны Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму): по его вине произошло ДТП, которое попытались скрыть приближенные политика. Это далеко не первый случай, когда охрана бывшего украинского лидера оказывается в центре внимания СМИ. О других инцидентах — в материале ТАСС

ДТП и попытка скрыть аварию

Охранник экс-президента Украины Петра Порошенко стал виновником ДТП: он проехал на красный свет, врезался в другой автомобиль и попытался скрыть аварию, сообщает издание Times of Ukraine.

В автомобиле, в который 13 сентября влетел джип секьюрити, по данным СМИ, была женщина. От сильного удара машина перевернулась в воздухе. Как утверждает издание, виновник аварии снял номера с обеих машин и попытался договориться с потерпевшей, чтобы не вызывать полицию.

В окружении Порошенко, по информации Times of Ukraine, попытались скрыть факт ДТП, поэтому о нем стало известно 15 сентября. Пострадала ли женщина, неизвестно. Также нет информации о том, находился ли в это время в машине сам Порошенко.

Чемоданы с "деньгами на выборы"

Это далеко не первый скандал, в котором оказывается замешана охрана бывшего украинского президента. 12 марта Госбюро расследований Украины провело обыски у бывшего руководителя службы безопасности Порошенко Юрия Федорова, его бывшего заместителя и ряда других прежних подчиненных. Как сообщают украинские СМИ, сотрудники ГБР пытаются найти доказательства якобы имевших место контактов Федорова и его приближенных с Россией в интересах Порошенко во время избирательной кампании на Украине в 2018–2019 годах.

В числе арестованных — экс-замначальника охраны бывшего президента Украины Вадим Чучковский. Как заявил его адвокат, слова которого приводит издание "Страна", Чучковского подозревают в получении чемоданов с "деньгами на выборы" перед голосованием 2019 года.

Как утверждает защитник, в качестве доказательства в деле фигурирует видео, в котором показывается погрузка десяти черных чемоданов на самолет в Москве, а затем полет и содержимое чемоданов — деньги в купюрах по €200. Также запечатлен момент приземления лайнера в киевском аэропорту Жуляны.

На кадрах некий человек (как полагает следствие, Чучковский) забирает семь из десяти чемоданов. На видео также звучат слова "Спасибо! Счастливых вам выборов", говорил адвокат.

Выпавший из автомата магазин

Другой казус с участием охраны Порошенко произошел в феврале 2022 года прямо перед телекамерами. Во время выступления бывшего президента в эфире телеканала Sky News из автомата одного из стоявших позади него военнослужащих выпал магазин.

В этот момент Порошенко благодарил телевидение за возможность "доносить правду".

"Мы в центре Киева, и мы здесь, чтобы защищать Украину", — сказал Порошенко, после чего обернулся на звук упавшего из автомата магазина.

Самоубийство на посту

Еще один резонансный случай произошел 23 февраля 2018 года. Прямо на посту покончил с собой полицейский из Полка особого назначения нацполиции Киевской области Сергей Галасюк, охранявший имение Порошенко.

Как сообщило издание "Страна" со ссылкой на информированный источник, во время дежурства Галасюк зашел на пост охраны и там совершил самоубийство.

При этом это был уже второй раз, когда он пытался уйти из жизни, отмечает СМИ. Но даже после первой попытки суицида он продолжил охранять имение бывшего главы государства.

Информация об инциденте, по данным "Страны", появилась в одном из СМИ прямо в день его самоубийства, но вскоре была удалена. Сама "Страна" писала об этом в марте.

В правоохранительных органах подтвердили гибель Галасюка. После его смерти было возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве.

Лидия Мисник