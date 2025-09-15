В Крыму ликвидировали ландшафтный пожар

К тушению привлекали 44 человека и 18 единиц техники

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Спасатели полностью ликвидировали ландшафтный пожар на площади 50 га в Симферопольском районе вблизи села Ключи в Крыму. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

"Полная ликвидация последствий пожара", - говорится в сообщении.

Ранен со ссылкой на ведомство сообщалось, что ландшафтный пожар в вблизи села Ключи возник на площади 50 га.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС России, МЧС Крыма, техника для подвоза воды от администрации Симферопольского района. Всего для ликвидации пожара привлекались от РСЧС 44 человека, 18 единиц техники, из них от МЧС России 27 человек, 8 единиц техники.