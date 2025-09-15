В Турции заявили о пока безрезультатном поиске российского пловца

Катера турецкой береговой охраны осуществляют патрулирование во всех частях Мраморного моря

АНКАРА, 15 сентября. /ТАСС/. Катера береговой охраны Турции осуществляют патрулирование во всех частях Мраморного моря, поиски пропавшего российского пловца Николая Свечникова пока не дали результатов. Об этом ТАСС сообщили в Командовании береговой охраны по региону Мраморного моря и проливам.

"Поиски пропавшего российского пловца продолжаются. Пока что никаких результатов нет. Наши патрульные катера на постоянной основе выполняют задачи по патрулированию в зоне проливов, от Босфора и до Дарданелл, и в самом Мраморном море. Если бы были какие-то свидетельства о местонахождении пловца, наши сотрудники бы их получили, но пока этого не произошло", - сообщили в береговой охране. Так в ведомстве прокомментировали слова родственников Свечникова о том, что они надеются на расширение зоны поисков на Мраморное море.

Пресс-секретарь Олимпийского комитета Турции Мурат Агджа в беседе с ТАСС отметил, что на данный момент комитет "не получал никаких новых данных от властей относительно хода поисковой операции". "Мы так же, как и вы, ждем новостей от официальных властей. Поиски продолжаются", - сказал он.

29-летний Свечников был одним из участников прошедшего 24 августа масштабного международного заплыва через Босфор. В нем приняли участие около 3 тыс. пловцов из 81 страны. Однако на финише россиянин не появился.