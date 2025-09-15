Два арестанта сбежали 1 сентября из следственного изолятора № 1

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Силовики поймали второго, сбежавшего из екатеринбургского СИЗО 1 сентября Иван Корюков. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах региона.

"Поймали", - сказал собеседник агентства.

Позже информацию подтвердили в официальном аккаунте ГУ ФСИН по Свердловской области во "ВКонтакте". Как отметили в ведомстве, мужчина пытался скрыться от силовиков.

"Вечером 15 сентября в одном из районов Екатеринбурга сотрудниками оперативного управления ГУ ФСИН России по Свердловской области, сотрудниками ФСБ, МВД, при поддержке отряда специального назначения ГУ ФСИН "Россы" при проверке имеющейся информации о вероятном местонахождении, был обнаружен обвиняемый, совершивший побег из СИЗО-1 в Екатеринбурге. Он предпринял попытку скрыться от сотрудников, но был задержан", - сказано в сообщении.

1 сентября два арестанта сбежали из следственного изолятора № 1 в Екатеринбурге. По данным Антитеррористической комиссии Свердловской области, мужчины были осуждены по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). 2 сентября в базе данных МВД России появилась информация о том, что сбежавшие объявлены в федеральный розыск.

Ночью 8 сентября одного из сбежавших - Александра Черепанова - задержали. Сопротивления он не оказал.

