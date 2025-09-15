Дрон пролетел над зданиями правительства и президентским дворцом, сообщил польский премьер Дональд Туск

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Сотрудники польской Службы государственной охраны нейтрализовали неизвестный дрон, пролетавший над зданиями правительства и президентским дворцом (Бельведер) в Варшаве, в связи с этим задержаны двое граждан Белоруссии. Об инциденте проинформировал польский премьер Дональд Туск.

"Служба государственной охраны только что нейтрализовала дрон, летавший над правительственными зданиями (Парковая) и Бельведерским дворцом. Задержаны два гражданина Белоруссии. Полиция расследует обстоятельства инцидента", - написал Туск в X.

Пресс-секретарь МВД республики Каролина Галецкая в беседе с порталом Interia подтвердила произошедшее и задержание двоих белорусов.