Еще не ясно, идет ли речь об акте вандализма или атака на машину Вальдемара Буды имеет политическую подоплеку, отметило агентство Belga

БРЮССЕЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Полиция и прокуратура Брюсселя пока не подтверждают начало расследования предполагаемого обстрела машины польского евродепутата и бывшего министра развития и технологий Польши Вальдемара Буды. Об этом сообщило бельгийское агентство Belga.

"Ни брюссельская полиция, ни прокуратура на данном этапе не могут подтвердить, что они действительно начали расследование инцидента", - пишет агентство. Отмечается, что пока неясно, идет ли речь об акте вандализма или атака имеет политическую подоплеку. Также неизвестно, где именно произошел инцидент.

Ранее депутат Европарламента от Польши Вальдемар Буда заявил в Х, что его автомобиль был обстрелян из пневматического оружия, сам владелец машины в момент происшествия в ней не находился. По утверждениям политика, речь идет о преднамеренной атаке.

Буда является членом правой оппозиционной партии "Право и справедливость" (ПиС). Был министром развития и технологий (2022-2023) в предыдущем польском правительстве. В июле 2024 года стал членом Европарламента от правой группы "Европейские консерваторы и реформисты".