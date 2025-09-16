Общая сумма полученных им средств составила около 30 млн рублей

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов признался, что получал взятки не только от бизнесменов по контрактам, связанным с устройством фортификационных сооружений на границе с Украиной, но и в ходе восстановления инфраструктуры в Мангушском районе ДНР. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В рамках сделки со следствием Смирнов рассказал, что всего за период с сентября 2022 года по август 2024 года он получил в виде так называемых откатов (взяток - прим. ТАСС) со строек в Мангушском районе, а также от сделок, связанных с устройством фортификационных сооружений на территории Курской области, около 30 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в отношении Смирнова завели уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Сам бывший чиновник признался, что он получил взятки от организаций-подрядчиков, занимавшихся устройством фортификационных сооружений на территории Курской области. Так, согласно признательным показаниям экс-губернатора, его бывший заместитель Алексей Дедов также брал взятки.

В данный момент Смирнову и также признавшему вину Дедову инкриминируется особо крупное мошенничество (ст. 159 УК РФ) при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Мещанский суд продлил им арест до середины декабря. Оба фигуранта активно сотрудничают со следствием, помогая в раскрытии всех эпизодов преступной деятельности, а также изобличают других обвиняемых в инкриминируемых преступлениях.