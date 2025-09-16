Sky: при ночных атаках Израиля на Газу погибли около 20 человек

Около 40 человек получили ранения или до сих пор считаются пропавшими без вести

КАИР, 16 сентября. /ТАСС/. Порядка 20 палестинцев были убиты и десятки получили ранения в результате осуществленных минувшей ночью бомбардировок израильскими ВВС города Газа, административного центра одноименного сектора. Такие данные привел телеканал Sky News Arabia.

По информации медиков, в ходе израильских атак погибли не менее 18 человек, около 40 арабов получили ранения или до сих пор считаются пропавшими без вести.

Как указывает телеканал, административный центр блокированного анклава были вынуждены покинуть уже около 350 тыс. жителей.

Ранее сообщалось, что Израиль начал запланированное "наземное наступление" на город Газа с целью установления над ним полного контроля. Как отметил портал Axios, администрация президента США Дональда Трампа "не собирается препятствовать Израилю и позволит ему самому принимать решения касательно конфликта".

Источники портала отметили, что госсекретарь США Марко Рубио заявил премьер-министру еврейского государства Биньямину Нетаньяху, что Вашингтон "поддерживает наземную операцию, но рассчитывает, что она будет проведена быстро и завершится как можно скорее".

Нетаньяху 8 сентября заявил, что израильская армия в ближайшее время начнет масштабное наступление на палестинский город Газа, в связи с чем местным жителям следует немедленно покинуть его. Ранее Израиль анонсировал масштабную наступательную операцию в палестинском анклаве с целью полного разгрома там радикалов из палестинского движения ХАМАС. Планы наступательных действий армии были утверждены Нетаньяху в конце августа.