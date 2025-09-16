По данным спецслужбы, в августе 2025 года женщина изготовила взрывное устройство, которое заложила на железнодорожных путях и привела в действие

ТАСС, 16 сентября. ФСБ показала кадры допроса женщины, причастной к диверсии на Транссибирской магистрали в Забайкалье по заданию украинских спецслужб.

На кадрах она рассказала, что украинские спецслужбы предложили за диверсию $8 тыс. По словам задержанной, она закупила все ингредиенты для взрывного устройства, согласно инструкции, и собрала его. После этого она заложила взрывное устройство на железнодорожных путях и привела в действие.

В отношении задержанной следственным отделом УФСБ России по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Россиянке грозит до 20 лет лишения свободы. Кроме того, в отношении нее могут возбудить дело по ст. 275 (государственная измена) и 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК РФ.