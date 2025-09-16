ТАСС: в Подмосковье арестовали пособника убийства экс-депутата Рады Кивы

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Араика Амирханяна, сообщили в правоохранительных органах

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Суд Подмосковья арестовал бизнесмена Араика Амирханяна, пособника убийства экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы в декабре 2023 года в Московской области.

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Суд Московской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу пособника убийства [Ильи] Кивы Араика Амирханяна", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что Амирханян уже находился под стражей по другому уголовному делу.

6 декабря 2023 года неизвестный произвел несколько выстрелов в Киву во время его прогулки в Подмосковье. От полученных ранений экс-депутат погиб на месте.