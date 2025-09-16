Варшава уведомила Минск о задержании белоруски по делу о дроне в запретной зоне

Белоруссия рассчитывает, что Польша обеспечит защиту прав подозреваемой

МИНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Варшава уведомила Минск о задержании гражданки Белоруссии, подозреваемой в использовании дрона в запретной зоне. Об этом сообщили ТАСС в белорусском МИД.

"Польская сторона официально уведомила Республику Беларусь о задержании на территории Польши гражданки Беларуси, которая подозревается в использовании дрона в зоне действия запрета на осуществление полетов, а также в создании угрозы для безопасности и правопорядка", - проинформировали в дипведомстве.

МИД рассматривает данный инцидент в административно-правовой плоскости, сообщили в пресс-службе. "Правоохранительные органы Польши осуществляют необходимые процессуальные действия, и Беларусь, безусловно, не вмешивается в их ход", - отметили в министерстве. В случае возникновения необходимости задержанной будет оказана консульская помощь, указали в дипведомстве.

"Рассчитываем на добросовестное исполнение Польшей своих обязательств по обеспечению эффективной защиты прав подозреваемой, включая право на справедливое рассмотрение дела. Ожидаем, что польские власти обеспечат полную реализацию права белорусской гражданки на консульский доступ и информирование обо всех этапах процесса", - добавили в МИД.

Об инциденте проинформировал вечером 15 сентября в X польский премьер Дональд Туск. По его версии, были задержаны двое граждан Белоруссии, а дрон был "нейтрализован". Позже агентству PAP в комендатуре варшавской полиции сообщили, что операторами дрона были 21-летний гражданин Украины и 17-летняя гражданка Белоруссии. Как отметил пресс-секретарь министра - координатора спецслужб Яцек Добжиньский, инцидент, скорее всего, не был связан со шпионской деятельностью.