Мужчину обвиняют в публичных действиях с целью оскорбления чувств верующих

МАЙКОП, 16 сентября. /ТАСС/. Тахтамукайский районный суд Адыгеи во вторник по ходатайству следствия арестовал на два месяца жителя Анапы после инцидента с подброшенной к мечети в ауле Козет свиной головой. Мужчина обвиняется в публичных действиях с целью оскорбления чувств верующих, сообщила объединенная пресс-служба судов республики.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором неизвестный прикрепляет свиную голову к ограде мечети, затем фотографирует. Духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края сообщило, что неизвестные лица подкинули свиную голову к мечети аула Козет. Следователи СУ СК РФ по региону возбудили уголовное дело в отношении жителя Анапы по факту оскорбления религиозных чувств верующих в ауле Козет, мужчина был задержан и водворен в ИВС.

"Тахтамукайский районный суд рассмотрел материалы по ходатайству органов следствия об избрании меры пресечения в отношении 43-летнего жителя Анапы, обвиняемого по ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний). Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 14 ноября 2025 года включительно", - говорится в сообщении.

Из материалов дела известно, что 14 сентября ночью обвиняемый подкинул свиную голову на территорию мечети в ауле Козет Тахтамукайского района, затем скрылся с места преступления.

Следствием устанавливаются все обстоятельства преступления, по делу назначены судебные экспертизы. Управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края назвало действия фигуранта дела провокацией, направленной на дестабилизацию в регионе и попытку разрушить межнациональное и межконфессиональное согласие в обществе.