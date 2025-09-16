Во время заседания Джеймсу Робинсону официально предъявили обвинения по семи пунктам

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Обвиняемый в убийстве активиста Чарли Кирка Тайлер Джеймс Робинсон впервые предстал перед судом. Заседание прошло в виртуальном формате, его транслировали ведущие американские телекомпании.

Робинсону зачитали его права и сообщили, что он будет находиться под стражей без права выхода под залог. Подозреваемого также уведомили, что назначат адвоката.

Во время заседания Робинсону официально предъявили обвинения по семи пунктам, первым из которых является убийство при отягчающих обстоятельствах, вторым - противоправное применение огнестрельного оружия, повлекшее нанесение тяжких телесных повреждений. Робинсона также обвиняют по двум эпизодам в препятствовании правосудию. Кроме того, ему вменяются два обвинения в оказании давления на свидетелей, а также в совершении насильственного преступления в присутствии детей.