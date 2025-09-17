Прокурор не исключил предъявления новых обвинений по делу об убийстве Кирка

Ранее задержанному Тайлеру Джеймсу Робинсону предъявили обвинения по семи пунктам дела

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Окружной прокурор в штате Юта Джефф Грей не исключил выдвижения новых обвинений по делу Тайлера Джеймса Робинсона, которому ранее предъявили обвинения по семи пунктам в деле об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка.

"Это возможно. <...> Если улики выведут [следствие] на других людей, которые могли быть причастны [к убийству], то мы, конечно, предъявим новые обвинения", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником президента США Дональда Трампа. Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.